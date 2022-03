Pazza Afragolese: remuntada rabbiosa e blitz a Formia

Una vittoria dal sapore dell’impresa. Sotto di due reti all’intervallo, l’Afragolese trova nella ripresa la forza di reagire e di ribaltare il doppio svantaggio: a Formia finisce 3-2 per i rossoblù, che centrano una pesantissima vittoria in chiave playoff nel segno di Esposito, Longo e Van Ransbeeck. I tre punti consentono all’undici di Fabiano di restare stabilmente agganciato al quinto posto, allungando sul Chyntialbalonga, fermato sul pari tra le mura amiche.

La prima occasione del match è dell’Afragolese, con Senese che innesca la soluzione in acrobazia di Caso Naturale: la sfera accarezza il palo e si spegne sul fondo. Quattro minuti più tardi è vantaggio Formia: lo realizza Zonfrilli, che – sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina – fredda Romano con un chirurgico tiro a giro di mancino. L’Afragolese tenta la reazione con Celiento, che impegna il portiere di casa con una insidiosa conclusione al volo; su capovolgimento di fronte, Romano neutralizza Camilli. Il raddoppio laziale arriva al minuto 37, anche stavolta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: è di Simonetti l’inzuccata che lascia di stucco Romano.

Nella ripresa, cinque minuti ed è subito ghiotta occasione Afragolese, che fruisce di un penalty. Dal dischetto Longo si fa ipnotizzare da Zizzania ma in agguato c’è Esposito, che si avventa come un falco sulla sfera e fa 2-1. Due minuti più tardi di nuovo decisivo Romano, abile nell’occasione a neutralizzare una conclusione di Simonetti. L’Afragolese ci crede e al 13’ sfiora il pari con Caso Naturale, che ci prova con un sinistro di prima intenzione su spunto di Celiento. Si complica la domenica del Formia al minuto 24, quando Ioio rimedia il rosso e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il pari rossoblù arriva alla mezz’ora: lo realizza Longo, che raccoglie in area un delizioso spunto dal fondo di Celiento ed insacca di precisione. Il colpo del ko lo assesta Van Ransbeeck: micidiale il suo sinistro a finalizzare una velenosa ripartenza condotta da Longo. Nel finale ancora protagonista Romano, che sventa una velenosa conclusione del solito Simonetti e mette in cassaforte i tre punti.