Stretta finale in chiave stadio. La Turris è stata ufficialmente convocata in Comune per la firma della convenzione per la concessione in uso dell’Amerigo Liguori. L’appuntamento è per domani mattina alle ore 11 a Palazzo La Salle. La concessione, che avrà durata fino a giugno 2020 più eventuali altri dodici mesi, avrà uno snodo fondamentale proprio nel prossimo mese di giugno: proseguirà regolarmente per l’anno successivo solo se, in caso di promozione della Turris in serie C, il Comune avrà completato tutti gli interventi necessari per il rilascio della licenza nazionale.

Due settimane fa c’era stato un sopralluogo al Liguori – per la verifica dello stato dei luoghi – propedeutico proprio alla firma. Del resto, con la determina dirigenziale di autorizzazione agli allenamenti per tutto il mese di febbraio era stato espressamente previsto che «la presente autorizzazione si intenderà revocata dalla data di sottoscrizione della convenzione, in quanto da tale data i rapporti con l’Ente saranno regolamentati dalla stessa, così come deliberato dal Consiglio comunale».



Nel frattempo, non vuol smettere di sognare il club corallino. Al punto da pensare – l’idea è del presidente Antonio Colantonio – di organizzare al Liguori un’amichevole senza precedenti. Contro il Liverpool, unica compagine ancora imbattuta tra tutti i massimi campionati europei. L’idea è nata dopo il successo contro il Budoni che, complice il ko del Mantova, ha consegnato alla Turris il record di imbattibilità su scala nazionale dalla serie A alla D. L’invito sarà formalmente trasmesso entro questa settimana.

Prosegue intanto la preparazione della squadra: nella testa né record né eventi, solo il Muravera. Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA