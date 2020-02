Vigilia di campionato alquanto movimentata per il Giugliano, domani di scena sul campo della Cittanovese. I tigrotti dovranno fare a meno del loro tecnico, Massimo Agovino, squalificato per due turni dal giudice sportivo, e del difensore Impagliazzo, appiedato invece per un turno. L'allenatore, che non ha nascosto il suo disappunto per la decisione del giudice sportivo, sarà sostituito in panchina dal vice Vincenzo Supino. In campo ci sarà il bomber Antonio Orefice, autentica rivelazione della stagione, già a segno sette volte in campionato. Orefice, statistiche alla mano, è uno degli under più prolifici della serie D. Qualche dubbio, invece, permane per Caso Naturale, fermo ai box da diverse settimane. Il Giugliano punta a blindare il terzo posto in classifica e il piazzamento nella zona play off. © RIPRODUZIONE RISERVATA