Per la Gelbison tre gare casalinghe in notturna: si parte con la Juve Stabia

La Lega Pro, ha provveduto a diramare il calendario e gli orari delle prime cinque giornate di campionato di serie C. La Gelbison inserita nel girone C giocherà le tre partite casalinghe al Torre di Pagani, sempre in notturna, si parte domenica 4 settembre gara del debutto assoluto nel mondo dei professionisti per i cilentani contro la Juve Stabia, fischio d'inizio fissato per le ore 20,30. Poi alla terza nel turno infrasettimanale mercoledì 14 settembre alle ore 21 e alla quinta giornata domenica 24 con il Taranto si parte alle ore 20.30. Questo il quadro completo per la Gelbison nelle 5 giornate: Gelbison-Juve Stabia domenica 04/09 ore 20:30. Avellino-Gelbison domenica 11/09 ore 17:30.



Gelbison-Potenza MERCOLEDI 14/09 ore 21:00. Virtus Francavilla-Gelbison domenica 18/09 ore 17:30.Gelbison-Taranto domenica 24/09 ore 20:30.