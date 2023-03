Petito rimedia il pareggio del Sorrento ad Arzachena sui titoli di coda: 1-1

Una rete di Petito al sesto minuto di recupero evita la sconfitta del Sorrento ad Arzachena. L'attaccante rossonero segna al 51' della ripresa con un colpo di testa su corner di Herrera dalla sinistra. La squadra sarda era passata in vantaggio, sempre nella ripresa, al 6' con Lika, sugli sviluppi di un tiro cross dalla sinistra, respinto da Del Sorbo e ripreso dall'attaccante dell'Arzachena, lesto a deviare in rete dall'area piccola.

Dopo un primo tempo con il Sorrento che aveva fatto marcare una discreta superiorità, con un acuto di Petito, ben servito da La Monica, respinto da un intervento provvidenziale di un difensore biancoverde. Sulla sfera si fionda Simonetti ma viene fermato per fuorigioco (35'). Praticamente inoperoso il portiere Eugenio Fusco. Al 3' della ripresa, annullata una rete di Erradi con un bel destro a giro non convalidato dall'arbitro per la posizione irregolare del centrocampista rossonero, al momento dell'assist di Petito. Con il pareggio ad Arzachena il Sorrento rimane sulla scia della Paganese, che ha battuto in casa l'Aprilia (1-0, rete di Faiello) e si porta a 53 punti, con i rossoneri a 51. Domenica prossima, intanto, il calendario propone lo scontro al vertice con il derby Sorrento-Paganese.