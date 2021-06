Playoff Latina-Nocerina alle 18: 100 biglietti per i tifosi rossoneri

Latina-Nocerina posticipata alle 18. La gara valida per il primo turno playoff nel girone G di Serie D, in programma mercoledì 16 giugno allo stadio Francioni, si giocherà dunque in orario differito rispetto a quello federale. La società di casa ha messo a disposizione dei supporters rossoneri 100 tagliandi per il settore Tribuna Laterale.

Saranno acquistabili al costo di 11 euro (comprensivo di diritti di prevendita) presso il punto Futuransa di via Bruni Grimaldi a Nocera Inferiore.

La dirigenza della Latina ha puntualizzato che l’accesso allo stadio sarà garantito con l’obbligo della mascherina in entrata e in uscita dall’impianto e comunque in tutte le occasioni in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale.

In fase di acquisto del tagliando, sarà assegnato un posto numerato e bisognerà rispettare quanto indicato sul biglietto, essendo anche vietato scambiare il posto con altri spettatori. Resteranno chiuse al pubblico la Tribuna Centrale e la Tribuna Vip.