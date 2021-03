Poker Aversa, il Portici frana nella sfida salvezza

Terza sconfitta consecutiva per il Portici, che dopo i ko contro le corazzate Casarano e Lavello, frana senz’appello anche nello scontro diretto di Cardito contro il Real Agro Averso, diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Al Papa finisce 4-0 per i granata (foto tratta dalla pagina ufficiale Real Agro Aversa).

La gara è praticamente a senso unico ed i padroni di casa la sbloccano al minuto 13. Gallo recupera in mediana ed innesca Ndiaye sulla corsia, da questi al centro per Messina, che di testa deve solamente appoggiare in rete. I normanni raddoppiano un quarto d’ora più tardi: Ndiaye, scatenato, supera l’uomo e lascia partire un velenoso diagonale che Marigliano, nel tentativo di disinnescare, indirizza invece nella propria porta. La reazione del Portici sta nel colpo di testa di Prisco – su cross di Marigliano – che non inquadra però la porta.

Decisamente più pericolosa – al 6’ della ripresa – l’inzuccata dell’azzurro Schiavi sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti: attento e reattivo, nell’occasione, l’estremo difensore di casa. L’Aversa la chiude con Messina, che su assist di Chianese trova il colpo che consente di mettere in ghiaccio la gara. Il poker alla mezz’ora: lo realizza Guglielmo, con un rasoterra su cui nulla può Spina.

Il Portici (con due gare da recuperare) resta terzultimo, ma il Gravina (atteso da ben cinque recuperi) è ad una sola lunghezza.

