La Polisportiva Santa Maria è pronta a dare il via alla nuova avventura in serie D e il primo appuntamento è il ritiro precampionato che è diviso in due fasi: la prima prende inizio mercoledì 5 agoto alle ore 16,30 presso l'impianto amico del Carrano a Santa Maria di Castellabate, dove i giallorosssi vecchi e nuovi arrivati si ritroveranno agli ordini del tecnico Gianluca Esposito. Sono previste sedute a giorni alterni fino al 13 agosto. Poi dopo una pausa il 17 agosto la squadra si trasferirà a San Gregorio Magno, presso il centro sportivo polifunzionale dove rimarra fino al 30. L'esordio è previsto per il 20 settembre con il turno preliminare di Coppa Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA