A distanza di sole 24 ore la Polisportiva Santa Maria è scesa nuovamente in campo per un nuovo test amichevole. Questa volta facendo alzare un po' l'asticella, e per i ragazzi di Gianluca Esposito, a testare lo stato di salute dei giallorossi c'è stata la formazione pugliese del Massafra che milita nel campionato di eccellenza. Anche contro una compagine di spessore superiore il Santa Maria, ha mostarto di aver acquisito una buona condizione e alla fine è stato successo netto (4-0) lo stesso punteggio registrato dell'amichevole di ieri. In particolare evidenza Domenico Maggio, autore di una doppietta, e anche il promettente ghanese Tompte (21 anni) che dopo la marcatura di ieri si è ripetuto acnhe contro i pugliesi. Nella ripresa è arrivata la quarta segnatura a firma di Dentice. Si chiude nel migliore dei modi la prima settimana nel ritiro di San Gregorio Magno. Mercoledì 26 il prossimo test con l'Equipe Campania. Ultimo aggiornamento: 21:40