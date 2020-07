E' una Polisportiva Santa Maria particolarmente attiva sul mercato. La società del presidente Tavassi, al suo esordio assoluto nel campionato di serie D per non arrivare impreparata all'appuntamento, sta allestendo un team che possa essere in grado di non sfigurare nel torneo nazionale dei dilettanti. E l'ultimo tassello che è stato messo a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, è il difensore Francesco Campanella, 31 anni, ex Nocerina, che ad inizio carriera ha anche esordito in serie B con l'Avellino, poi quattro stagioni in C2 con l'Aversa Normanna e le ultime otto in serie D tra cui con Cavese e Potenza è apparso entusiasta per la scelta ed ha dichiarato:" Credo che si possa lavorare bene in una società che ha le idee chiare. L'obiettivo è la salvezza e penso di poter dare il mio contributo per centrare il traguardo". © RIPRODUZIONE RISERVATA