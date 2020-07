La Polisportiva Santa Maria, non conosce soste e prosegue la costruzione della squadra per il grande esordio in serie D. E tra i nuovi arrivati il presidente Tavassi e il ds Guariglia, metteno a segno altri innesti che a dire il vero vanno letti sotto la voce riconferme e nelle ultime ore in tre che hanno già vestito la casacca giallorossa si sono detti pronti a proseguire la loro esperienza con la squadra cilentana. E si tratta di due centrocampisti Kassum Coulibaly, Francesco Simonetti e l'attaccante Liberato D'Angolo. I quali saranno a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, già nel ritiro che dovrebbe partire intorno al 10 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA