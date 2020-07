La Polisportiva Santa Maria, dopo aver messo a segno colpi importanti ha spostato lo sguardo nel settore under e potendo contare su un nutrito di validi giovani reduci dalla brillante promozione ha deciso di confermare in toto il gruppo anche per la stagione di serie D. In primis hanno trovato l'intesa i due portieri protagonisti della promozione: Giovanni Grieco e Simone Giletta, entrambi 18 anni. E sempre della stessa età sono stati confermati Lorenzo Della Torre, Davide Paragano, Marco Di Mauro, Ariel Silo, Claudio Funicello e Oreste Magno, provenienti dal ricco settore giovanile giallorosso, a questi vanno aggiunti Rafail Konios, Cosimo Federico e Vito Morena di 19 anni. Ma è intenzione del presidente Tavassi coadiuvato dal ds Guariglia di mettere a disposizione del tecnico Gianluca Esposito anche altri innesti di giovani che vantano già esperienze in quarta serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA