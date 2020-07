Come anticipato nei giorni scorsi a vestire la casacca giallorossa della neo promossa Polisportiva Santa Maria ci sarà anche il centrocampista Antonio Maio, 27 anni, proveniente dalla Gelbison. Per Maio, significa proseguire la sua avventura calcistica nel cilento. Il centrocampista che in passato ha vestito anche la maglia della Scafatese sempre in D, è stato presentato come al solito dal presidente Francesco Tavassi, avendo come sfondo lo splendido scenario del limpido mare di Castellabate. E' stata una scelta fortemente voluta da Maio, il quale ha detto: "Ho scelto con grande piacere di continuare a giocare nel Cilento, in una realtà che ha un progetto validissimo affidata ad un tecnico come Gianluca Esposito, giovane ma che ha mostrato le sue qualità nelle esperienze precedenti. Ora non resta che ottenere risultati utili per i dirigenti e i tifosi". © RIPRODUZIONE RISERVATA