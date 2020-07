Come anticipato da il Mattino.it la Polisportiva Santa Maria, annuncia l'ingaggio dell'attaccante esterno Arcangelo Ragosta, 34 anni, svincolato dal Giugliano. La società giallorossa del presidente Tavassi, è riuscita a vincere la concorrenza della Vastese del tecnico Agovino, che ha tentato fino all'ultimo l'attaccante di Ottaviano, il quale però ha deciso di sposare il progetto del team cilentano affidato alla guida tecnica di Gianluca Esposito. Ragosta, pur non essendo una prima punta è sempre riuscito a figurare tra i migliori bomber di ogni annata. Con oltre 300 presenze tra B, C e D, ha realizzato 99 reti in carriera ed è pronto a festeggiare la centisima marcatura con la maglia della Polisportiva Santa Maria. "Sono contento di vestire questa maglia- ha detto Ragosta al momento della firma- e ringrazio il tecnico Esposito e il ds Guariglia per avermi voluto in questa squadra che si presenta per la prima volta in D. Spero di contribuire a far reggiungere al team i risultati sperati, magari togliendoci insieme belle soddisfazioni". © RIPRODUZIONE RISERVATA