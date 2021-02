Il derby del cilento di serie D va come è accaduto nella gara di andata va alla Gelbison. A decidere la sfida è stata la marcatura del bomber Gagliardi che al quarto d'ora della prima frazione sugli sviluppi di una punizione calciata dal capitano Uliano (per lui 100 partite con la maglia rossoblu) ha impattato di testa beffando Grieco. La gara si era già messa in salita per il Santa Maria dopo sei minuti per l'espulsione rimediata da Capozzoli e poi la rete ha reso tutto più complicato per i ragazzi di Esposito, costretto ancora all'emergenza. Nella ripresa rossoblu che controllano senza problemi rischiando solo in un paio di occasioni con le punizioni di Maggio. Nel finale il Santa Maria resta addirittura in nove per l'espulsione di Foufoue. Prima della gara il presidente della Gelbison Puglisi, oltre a premiare Uliano, ha regalato una targa e una maglia speciale al portiere D'Agostino per le 150 presenze con la casacca rossoblu. La Gelbison con i 3 punti resta terza a stretto contatto con le due squadre di Messina che occupano le prime due piazze.

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA