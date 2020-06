A distanza di un giorno dalla promozione in serie D arrivata a tavolino in casa Polisportiva Santa Maria, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali dei protagonisti di questo grande risultato sportivo conseguito dal centro costiero salito alla ribalta nazionale per essere stata location del fortunato film Benvenuti al Sud. E la soddisfazione per il prestigioso traguardo centrato si evince nelle parole del presidente Francesco Tavassi:« E' un risultato storico per Castellabate, sono emozionato e felice, spero che presto potremo festeggiare insieme ai nostri tifosi. Un traguardo meritato, partito da lontano. Per noi sarà motivo di grande soddisfazine andare in stadi di squadre blasonate che hanno fatto la storia del calcio nazionale».



Per il dg Alberico Guariglia: «E' un successo che viene da lontano. Ora dopo i doverosi festeggiamenti potreno pensare a costruire la squadra per la nuova avventura». Anche per il timoniere Egidio Pirozzi, l'emozione è tanta e ringrazia i suoi ragazzi: «Sono loro i veri protagonisti di questo traguardo storico. Avremmo preferito terminare la stagione sul campo, ma se al momento dell'interruzione eravamo primi con numeri importanti vuol dire qualcosa per cui la serie D è ampiamente meritata ed ora questo godiamoci il momento di gloria». © RIPRODUZIONE RISERVATA