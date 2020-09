Per la Polisportiva Santa Maria ancora un test amichevole per avvicinarsi ai primi impegni ufficiali che dovrebbero partire con la Coppa Italia di categoria il cui via è fissato per il 20 settembre. I ragazzi di Gianluca Esposito, al cospetto della Calpazio compagine di eccellenza, sul campo amico del Carrano di Castellabate, hanno realizzato una cinquina mostrando chiari e significativi progressi sotto l'aspetto tecnico tattico. Quattro marcature sono arrivate nella prima frazione a firma di Maggio, per lui una doppietta, poi Ragosta e Pastore. Nella ripresa ha completato il pokerissimo l'under Brogna, fissando il punteggio sul 5-0. Il prossimo test sabato 12 sempre al Carrano contro i cugini della Gelbison. Si gioca alle ore 10.30 © RIPRODUZIONE RISERVATA