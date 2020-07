In attesa della prima uscita ufficiale davanti ai giornalisti del neo trainer Gianluca Esposito, la società del presidente Tavassi, è particolarmente attiva su più fronti: dal mercato alla gestione dello stadio Carrano. Per potenziare l'organico dopo la conferma di Capozzoli e l'arrivo di Maggio, ecco il nome nuovo in difesa si tratta del centrale Gabriele Pastore, 27 anni, ex Anagni, e con una carriera alle spalle svolta sempre in quarta serie. Un elemnto che il tecnico Esposito, conosce avendolo avuto con se nella stagione con la Sarnese. Ma l'allenatore giallorosso, ha messo nel suo teccuino anche altri uomini di sua fiducia che a berve potrebbero accasarsi a Castellabate. Buone nuove sul fronte campo: la giunta municipale presieduta dal sindaco Spinelli, ha prorogato l'accordo per la gestione dell'impianto fino al termine della prossima stagione. La società dal canto suo ha messo in cantiere lavori per adeguare la struttura alle esigenze del campionato di serie D. © RIPRODUZIONE RISERVATA