È una Polisportiva Santa Maria particolarmente attiva e da quando è stata ufficializzata la promozione in serie D. Il club giallorosso legato alle famiglie Tavassi e Carrano non ha perso tempo e quasi quotidiamente ha messo in moto la macchina per arrivare pronta al più importante campionato dei dilettanti nazionali. Nella giornata di ieri dapprima ha provveduto a formalizzare all'iscrizione al campionato e subito dopo il diesse Alberico Guariglia ha annunciato un nuovo innesto per il reparto arretrato: si tratta del difensore Filippo Romanelli, under di 21 anni, in arrivo dall'Altamura ma nelle due precedenti stagioni aveva vestito la casacca della Gelbison. Pertanto per il difensore casertano si tratta di un ritorno nel Cilento, questa volta con la neo promossa Santa Maria, dove cercherà di conquistare la salvezza, come ha detto rilasciando le prime dichiarazioni al momento della firma. © RIPRODUZIONE RISERVATA