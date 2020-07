E' una Polisportiva Santa Maria senza frerni quella che in questi giorni si è tuffata sul mercato per allestire la migliore formazione da mettere a disposizione di Gianluca Esposito, e nelle ultime ore è arrivato l'annuncio di un altro difensore si tratta di Davide Mansi, 24 anni, proveniente dal Costa d'Amalfi, in eccellenza. Mansi, nella sua carriera vanta anche esperienze nella massima serie di Malta, oltre ad aver vestito le casacche della Paganese in C e della Cavese in D. Il calciatore dopo la foto di rito insieme al presidente Francesco Tavassi, ha avuto modo di rilasciare le prime dichiarazioni sulla scelta fatta: " Pur avendo altre proposte sempre in quarta serie, ho ritenuto opportuno puntare sulla Polisportiva e ritengo che ci siano le condizioni giuste per fare bene. Sono pronto per iniziare a correre per i colori giallorossi". Intanto all'orizzonte si prospetta un altro acquisto: il centrocampista Antonio Maio, ex Gelbison, tra l'altro vecchia conoscenza del trainer Esposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA