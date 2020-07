La Polisportiva Santa Maria del presidente Tavassi, per la sua prima in serie D intende fare le cose in grande e dopo gli innesti già assicurati al tecnico Gianluca Esposito, con il ds Alberico Guariglia, si è messa sulle tracce del forte ed esperto attaccante esterno Arcangelo Ragosta, 34 anni, il quale nella sua lunga carriera ha esordito anche in serie B con la maglia dell'Avellino nella stsgione 2007/08 e che negli anni è stato protagonista in serie D tra cui 3 con la casacca dell'Agropoli. Per l'esterno partenopeo, sarebbe un ritorno nel cilento, ma prima del definitivo ok da parte di Ragosta, che già si è incontrato con Guariglia, c'è da superare la concorrenza della Vastese guidata dal tecnico Agovino, il quale sta facendo pressioni per portare in Abruzzo il forte attaccante. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l'annuncio per la formazione giallorossa del Santa Maria. © RIPRODUZIONE RISERVATA