La Polisportiva Santa Maria chiude la seconda parte del ritiro nel centro sportivo di San Gregorio Magno con un test di lusso. Ad affrontare i giallorossi del tecnico Gianluca Esposito, sarà il Monopoli di serie C, in ritiro nella vicina Val d'Agri.



Per Capozzoli e company, un vero esame di grande prestigio per terminare gli oltre venti giorni di preparazione. Il test match si gioca domani con inizio alle ore 17 e come per le precedenti amichevoli non sarà aperto al pubblico. Al termine del confronto con i pugliesi, la squdra lascerà San Gregorio Magno per ritornare a Castellabate dove si riprenderà a lavorare martedì 1 settembre fino alla vigilia del debutto in Coppa Italia previsto per il 20 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA