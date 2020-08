La Polisportiva Santa Maria prosegue i suoi test match e a distanza di due giorni i ragazzi di Gianluca Esposito hanno affrontato una nuova amichevole sempre nella sede di San Gregorio Magno. Questa volta opposti ai giallorossi è stata l'Sv Sport Management. Il punteggio ha visto Capozzoli e soci, imporsi con un poker di reti (4-0). La prima frazione si chiusa sul punteggio di 1-0 grazie alla marcatura del ghanese Tompte, 21enne, in prova con la compagine del presidente Tavassi. Le altre tre reti nella seconda frazione, e portano le firme di Maggio su penalty, Citro e Brogna, anche quest'ultimo in quota under in prova. Anche questa volta il trainer del team di Castellabate, ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione. Intanto domani si torna nuovamente in campo e l'avversaria sarà il Massafra compagine che prende parte al campionato di eccellenza pugliese. Le gare su disposizione della locale amministrazione comunale si svolgono a porte chiuse. Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA