Tra una seduta di allenamento e un'altra in questa prima fase del ritiro precampionato la Polisportiva Santa Maria, in una pausa ha trovato il tempo per rendere omaggio e visitare stamattina al Museo e Biblioteca Fondazione Fioravanti Polito, che porta il nome di Andrea Fortunato, calciatore salernitano scomparso prematuramente quando vestiva la casacca della Juventus. A guidare la truppa giallorossa il tecnico Gianluca Esposito, il quale ha apprezzato la scelta fatta dalla società. La squadra dopo questa breve pausa domani si ritroverà al Carrano per terminare il primo step di lavoro. Poi tre giorni di riposo e il 17 si parte alla volta di San Gregorio Magno per la seconda parte del ritiro che si concluderà a fine agosto. Ultimo aggiornamento: 20:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA