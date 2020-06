A Castellabate, è tutto pronto per la grande festa legata alla promozione della Polisportiva Santa Maria in serie D. Domenica sera alle ore 21 in Piazza Lucia, nei pressi della Casa Comunale, la locale amministrazione con in testa il sindaco Costabile Spinelli, di concerto con il patron del club giallo-rosso Francesco Tavassi, ha organizzato una manifestazione celebrativa per il prestigioso traguardo centrato. Nel corso della serata sono previsti gli interventi dei calciatori più rappresentativi che hanno vestito la maglia del club nel corso degli 88 anni di vita. Inoltre è prevista la presenza delle principali autorità sportive regionali e provinciali. Durante la kermesse saranno premiati da parte dell'amministrazione anche medici, infermieri e tutto il personale che è stato impegnato durante la pandemia. Il presidente Tavassi, nel presentare l'evento ha detto: " Sarà un momento di condivisione con la nostra comunità per questo storico traguardo raggiunto dalla Polisportiva Santa Maria. E ringrazio quanti hanno trasformato questo sogno in realtà". © RIPRODUZIONE RISERVATA