Un nuovo scontro diretto per provare a distanziarsi ancor più dalla zona rossa della classifica. Domani l'Angri sarà di scena a Pomezia, formazione sistemata a quota 11 in classifica proprio come i grigiorossi.

Mister Sanchez potrà contare sul rientro da squalifica del centrale difensivo Manzo, ma dovrà fare a meno di Leone, fermato dal giudice sportivo. In mediana in dubbio anche il regista Vitiello, che ha saltato alcune sedute di allenamento infrasettimanali.

Turnover obbligato dunque in linea mediana, con Maranzino e Fabiano pronti per una maglia da titolare. Sanchez ha chiesto ai suoi di “cancellare” i lati negativi emersi nella gara contro la Lupa Frascati, in particolar modo nella prima frazione quando la squadra è apparsa disorientata rispetto alle precedenti uscite.

Il match sarà diretto da Boiani della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Riccobene di Enna e Varisano di Agrigento.