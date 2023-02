Pomezia-Sorrento, La Monica in fiducia: «Ma non abbiamo fatto ancora nulla»

Il ritorno al vertice della classifica, con 44 punti in condominio con la Paganese, rilancia le quotazioni del Sorrento. Archiviati ansie e malumori dopo le due sconfitte consecutive con Palmese e Aprilia.

La squadra rossonera ha ritrovato sintonia con in tifosi nella vittoriosa gara con l’Ilvamaddalena, grazie alla rete realizzata da Giuseppe La Monica, 26 anni, alla quarta stagione in maglia rossonera, con 91 presenze e 22 reti, dopo 4 anni al Gragnano, sempre in serie D, con 122 presenze. La fame di gol che il centrocampista stabiese, dimostra ogni domenica, pur non essendo un attaccante, è caratterizzata dalla stessa determinazione che il Sorrento dovrà mettere in campo domani a Pomezia. Ecco perché, in questo momento, La Monica diventa uno dei simboli della squadra rossonera, che non ha voglia di accontentarsi. «Siamo molto felici di quanto stiamo facendo - spiega La Monica - ma allo stesso modo siamo coscienti di non aver fatto ancora nulla. Ad inizio stagione non eravamo accreditati dei favori del pronostico ma ci siamo meritati ogni punto e questa posizione di classifica ad undici turni dalla fine». La Monica, sette reti in campionato, può essere orgoglioso del suo rendimento. «Sono contentissimo – aggiunge - perché mi sento ormai tatuati questi colori sulla pelle ma soprattutto sono felice che la squadra abbia riportato allo stadio quell’entusiasmo che qui mancava da anni». A Pomezia si giocherà a porte chiuse. «Dobbiamo essere concentrati e grintosi per portare punti a casa – conclude il centrocampista rossonero -, metteremo in campo tutto quello che abbiamo proprio per onorare i nostri tifosi che non potranno essere presenti. Siamo una squadra umile, stiamo sempre con i piedi per terra ma adesso per noi saranno undici finali».

Vincenzo Maiuri, intanto, verifica le condizioni di Herrera e pianfica il ritorno dell'estroso fantasista a Pomezia. In fase di recupero anche Cacace, reduce da un leggero infortunio. Indisponibile, invece, Cuccurullo, che non parteciperà alla trasferta laziale.