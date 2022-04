Portici-Acireale 0-1 al San Ciro ma playout a distanza di sicurezza

Si fermano a tre i risultati utili consecutivi del Portici, che – reduce dal pari nel recupero infrasettimanale contro il San Luca – tra le mura amiche cede di misura all’Acireale. Al San Ciro decide una rete al minuto 18 del primo tempo di Francesco Russo (foto Acireale Calcio).

Generosa la prestazione degli azzurri di mister Sarnataro, che provano con ostinazione a raddrizzarla senza tuttavia riuscire – stavolta – a trovare il varco giusto. Alla mezz’ora del secondo tempo, poi altra tegola per i padroni di casa, con Russo che rimedia il cartellino rosso e costringe i suoi all’inferiorità numerica, complicandone ulteriormente l’impresa. Impresa che non si concretizza, a dispetto delle energie messe in campo. Finisce quindi con l’Acireale che fa festa al San Ciro per tre punti che – in attesa dei recuperi che l’attendono – consentono di consolidare il quarto posto e di puntare con decisione al terzo.