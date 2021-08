Portici, due baby in mediana e un ex Benevento in attacco

In attesa dell’ufficialità della nuova guida tecnica – salutato Condemi, tra i protagonisti assoluti dell’insperata salvezza della passata stagione, il successore dovrebbe essere Sarnataro – il Portici ha intanto annunciato altri tre innesti in organico. Due in mediana, l’altro in attacco.

A centrocampo arrivano Kevin Stallone e Gaetano Maranzino. Stallone, classe 2000, reduce da un’esperienza al Savoia, ha esordito in serie C con la Juve Stabia, proprietaria del cartellino. In D ha collezionato presenze anche con Sorrento e Cattolica. Maranzino, classe 1999, si è formato nelle giovanili di Inter e Spal. In D ha collezionato esperienze con Savoia, San Tommaso, Chieti e Sorrento.

In attacco, dopo l’addio di Umberto Prisco (14 reti in 32 presenze nella passata stagione), arriva Biagio Filogamo, classe 1998. Cresciuto nelle giovanili di Casertana (dove resta un anno) e Benevento (per sei anni), Filogamo – dopo l’esperienza con la Primavera sannita e diverse convocazioni in prima squadra, in B – approda in C alla Vibonese. Poi il passaggio al Picerno, sempre in terza serie, quindi la serie D con Giugliano e Atletico Fiuggi.