Portici-Akragas 3-1: tris che rilancia le speranze di salvezza degli azzurri

Terzo risultato utile consecutivo per il Portici, che al San Ciro chiude l’anno in bellezza regalandosi un prezioso successo contro l’Akragas: 3-1 il finale, che consente agli azzurri di tirarsi fuori dalla bagarre playout.

Contro i siciliani apre le danze, nemmeno a dirlo, il bomber Maione, che al quarto d’ora scatta sul filo del fuorigioco su assist di Turchet e – a tu per tu con Governali – realizza l’1-0. Il raddoppio azzurro arriva al minuto 18 della seconda frazione di gioco nel segno di Marcucci, che realizza con una chirurgica pennellata su punizione dalla trequarti. L’Akragas accorcia le distanze al minuto 42 con Marrale, che anticipa Gargiulo, elude De Luca e scarica in rete. Giochi chiusi in pieno recupero nel segno di Di Guida che, lanciato da Umile, insacca il 3-1 a porta spalancata.

La classifica resta decisamente corta nei quartieri bassi ma i tre punti consentono agli azzurri di fare il pieno di ottimismo e fiducia in vista di un girone di ritorno che si preannuncia rovente.