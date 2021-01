Smaltita la sconfitta di Picerno, al Portici tocca un altro osso duro. Domani al San Ciro – fischio d’inizio alle ore 14.30 – arriva il Nardò che, con 13 punti all’attivo, staziona ai margini della zona playoff. Per gli azzurri (foto ufficio stampa) l’imperativo è muovere la classifica per prendere le distanze dall’ultimo posto, occupato dal duo Puteolana-Fasano.

«Una squadra quadrata, che corre e pressa tanto – analizza mister Panico alla vigilia del match – e che ha in organico calciatori di categoria superiore. Punterà al bottino pieno, ma dovrà fare i conti con un Portici che si giocherà la partita con tranquillità, senza ansia né pressioni».

Il tecnico azzurro si sofferma poi sui numeri che hanno di recente scandito il cammino dei neretini. «Nelle ultime sei partite il Nardò ha realizzato sei gol, subendone uno soltanto, che gli è costato la sconfitta contro il Taranto. Questo vuol dire che è una squadra molto solida e compatta. Tolta l’ultima sconfitta interna, nelle precedenti cinque gare ha collezionato quattro vittorie ed un pareggio. Numeri importanti, che rendono l’idea dell’avversario che ci attende».

Sul capitano Giuseppe Onda: «Praticamente non l’abbiamo mai avuto a disposizione a causa del delicato infortunio rimediato nella settimana che ha preceduto la gara contro il Casarano. Per noi è fondamentale – incalza Panico – e la sua assenza pesa naturalmente tanto. Io però non mi lamento né mi piango addosso. Prevediamo che si riaggreghi al gruppo lunedì, dopo la gara di Sorrento, e speriamo di averlo presto a piena disposizione. Anche averlo a mezzo servizio per noi sarebbe importante. Tengo comunque a sottolineare che i ragazzi stanno dando il massimo anche per sopperire ad un’assenza così importante. Siamo tutti propositivi e positivi. Ci manca qualcosa, è vero, così come è vero che ci manca qualche punto che avremmo meritato sul campo, ma abbiamo costruito la nostra identità e sono certo che continuando a lavorare raccoglieremo anche i punti che servono per conquistare la salvezza».

