Portici, altri tre baby per Grimaldi: un riforzo per la difesa, due per la mediana

S’infoltisce ulteriormente la schiera di giovani del nuovo Portici targato Casa Reale Holding SpA. Tre gli innesti perfezionati in giornata, relativi a pacchetto arretrato e mediana.

In difesa arriva dalla Cavese – con la formula del prestito – Paolo Franzese. Classe 2005, Franzese è cresciuto nelle giovanili del club metelliano con cui – così il club azzurro – «ha disputato ben quattro stagioni, dall’Under 15 alla Juniores Nazionale. Nella scorsa annata ha collezionato 26 presenze – tra queste la sfida tra Cavese e Portici ai quarti del playoff valevole per lo scudetto Juniores in serie D – e due reti».

In mediana fiducia a Mattia Musto, esterno classe 2004 cresciuto nelle giovanili dell'Avellino, con cui ha all’attivo anche tre convocazioni in prima squadra, e Matiss Sellaf, «gioiellino francese classe 2005 con il vizio del gol, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Club Air Bel Marsiglia, prestigiosa accademia dell'omonima città». Nella passata stagione ha disputato il campionato National 1, terza divisione francese, con la maglia del Marignane Gignac Fc: «Un colpo importante della proprietà, approdato all'ombra del Vesuvio nonostante numerose richieste in Italia e in Europa».