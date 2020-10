Non sono stati ancora eseguiti i tamponi al gruppo squadra del Portici, a seguito dei quattro casi di positività al Covid accertati fra i calciatori del Real Agro Aversa, sconfitto domenica scorsa proprio al San Ciro. Per questo motivo, la gara in programma domenica al Monterisi fra Audace Cerignola e Portici è stata rinviata all’11 novembre (fischio d’inizio alle ore 14.30).

Con una nota indirizzata alle due società, la Lega Dilettanti ha formalmente comunicato l’accoglimento dell’istanza di rinvio del Portici, tenuto conto della documentazione prodotta dal club azzurro e del protocollo sanitario «predisposto dalla Asl competente per territorio».

Nel frattempo, sin dal giorno in cui la società normanna ha comunicato i casi di positività fra i propri tesserati, il Portici ha sospeso a scopo cautelativo le sedute di allenamento in programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA