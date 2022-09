Portici- Aprilia 2-0, è la prima vittoria in campionato

Primo successo in campionato per il Portici, che dopo i pareggi con Palmese e Sorrento, fa bottino pieno al San Ciro contro l’Aprilia. Al comunale gli azzurri di Sarnataro s’impongono con un gol per tempo.

Nella prima frazione – corre il 26’ – la sblocca Festa, lesto a ribadire in rete sulla respinta del portiere dopo una gran conclusione dalla distanza di Castagna.

Nella ripresa, tre minuti e Coquin sfiora il raddoppio con una velenosa conclusione che si spegne di un nulla sopra la traversa. L’esultanza per gli azzurri è soltanto rinviata di qualche minuto. Il 2-0 arriva cinque minuti più tardi con Pelliccia che insacca su pregevole spunto di Scorza.

Al termine del match, applausi dalle gradinate del San Ciro per i ragazzi di Sarnataro, protagonisti di un avvio di stagione decisamente positivo: tre risultati utili consecutivi per gli azzurri, che intanto agganciano posizioni d’alta quota in attesa delle gare della domenica.