Una conferma ed un volto nuovo per il Portici: in due si aggregano dunque al gruppo che da ieri ha cominciato a lavorare sul sintetico del San Ciro agli ordini di mister Panico.

La conferma riguarda Antonio Arpino, difensore classe 1995. Cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, Arpino ha maturato esperienza nel massimo campionato dilettantistico con le maglie di Savoia e Sarnese (di mezzo, due stagioni in Eccellenza con il Sorrento). Nella passata stagione il trasferimento al Portici dopo una parentesi al Matera, in serie C.



Il volto nuovo è invece quello di Gennaro Marigliano, duttile centrocampista classe 1999. Due anni fa – per lui – l’intesa e positiva esperienza al Rotonda, con cui ha collezionato 30 presenze e siglato una rete; nella passata stagione, invece, prima il passaggio al Giugliano e poi il trasferimento al Nola, con cui ha collezionato complessivamente quindici presenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA