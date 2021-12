Rinforzo in mediana per il Portici: arriva l’ex Paganese Carotenuto

Giulio Carotenuto, centrocampista classe 1998, reduce da un triennio in forza alla Paganese. È lui il volto nuovo del Portici. Il club del patron Ragosta ha annunciato l’intesa in giornata ed il calciatore è già a disposizione di mister Sarnataro. Carotenuto ha esordito in serie D con la Cavese (era la stagione 2017/18), poi il salto tra i professionisti con la Paganese, con cui – negli ultimi tre anni – ha collezionato oltre 80 presenze. Adesso il ritorno tra i dilettanti con gli azzurri. Al Portici indosserà la maglia numero 23.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Sarnataro già in occasione della prossima gara esterna contro il Rende, che staziona in piena zona playout. Sfida delicata al Lorenzon: un eventuale successo consentirebbe agli azzurri di incrementare il margine di vantaggio – al momento risicato – sulla zona rossa; viceversa, il Portici rischierebbe di trovarsi pericolosamente coinvolto nei quartieri bassi della classifica.