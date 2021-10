Portici, arriva a Licata il primo ko: azzurri non pervenuti, 4-0 al Liotta

Ha i contorni e le proporzioni della disfatta il primo ko in campionato del Portici. Gli azzurri, reduci da quattro vittorie e un pareggio, cadono rovinosamente a Licata: al Dino Liotta finisce 4-0 per i padroni di casa.

I siciliani s’impongono con due gol per tempo. Quelli della prima frazione portano entrambi la firma di Samake, che sblocca il risultato al minuto 24 e poi trova il raddoppio al 39’. Fatica parecchio il Portici, di fatto mai pericoloso. Nella ripresa, dieci minuti e Minacori fa 3-0: è la mazzata definitiva per gli azzurri, incapaci di reagire e di riportarsi in partita. Gara in ghiaccio – quindi – al minuto 33, quando Cappello cala il poker.

Gli azzurri – fino a ieri nel gruppetto di testa – si vedono dunque scavalcati in classifica da Real Aversa, Gelbison e Paternò: i ragazzi di Sarnataro restano comunque nei quartieri della classifica, a braccetto – a quota 13 – con Cavese e Lamezia Terme.