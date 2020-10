Un altro rinvio per il Portici. Gli azzurri, costretti al riposo forzato domenica scorsa (in programma c’era la sfida di Cerignola) per le due positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra, resteranno lontani dal rettangolo verde anche nel prossimo turno di campionato. Al San Ciro sarebbe dovuto arrivare il Gravina, che però – nella giornata di ieri – ha reso noto che due tesserati sono risultati positivi al virus («I due positivi, che sono asintomatici e si trovano in buone condizioni di salute, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare»). Su richiesta del club murgiano, la Lega Dilettanti ha dunque disposto il rinvio del match del San Ciro a data da destinarsi.

Ha invece dato esito negativo il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto il gruppo squadra azzurro (restano le due positività riscontrate la scorsa settimana). Nel frattempo, sono dunque regolarmente ripresi gli allenamenti al San Ciro agli ordini di mister Panico.

