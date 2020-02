Un talento scuola Napoli approda al Portici di mister Mattiacci. Si tratta del portiere classe ’99 Maurizio Schaeper, che sarà regolarmente a disposizione del tecnico azzurro già a partire dalla prossima sfida interna contro il Latina.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Schaeper «ha totalizzato ben 42 presenze nel campionato Primavera – specifica in una nota il club di Ragosta – e 12 in Youth League. All’epoca della sua militanza con gli Allievi azzurri, è stato premiato come miglior portiere del 1999 nell'ambito della quarta edizione della rassegna “La Giovane Italia, talenti del futuro”, che ha premiato i migliori calciatori nati dal 1996 al 1999». Il giovane «è stato anche titolare delle Nazionali Under 15 e Under 16, in cui faceva staffetta con il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma». L’ultima esperienza l’ha vissuta con la maglia della Viterbese, cui è giunto con la formula del prestito.



Ufficializzato intanto il prestito in favore del club azzurro dell'esterno di difesa classe 2001 Michele Peluso, proveniente dal Savoia e di proprietà del Benevento.