Portici: l'attacco riparte da Elefante, in difesa l'ex Nocerina Calvanese

Primi due tasselli per il nuovo Portici del patron Ragosta. Gli azzurri, che per il quinto anno consecutivo affronteranno il massimo campionato dilettantistico, ripartono da una certezza ed annunciano un volto nuovo.

Vestirà ancora la maglia azzurra Salvatore Elefante, giunto a Portici a fine marzo, dopo l’esperienza al Team Nuova Florida. Attaccante classe 1995, Elefante si è formato nel settore giovanile della Juve Stabia e con le vespe ha esordito in B nella stagione 2013/14. Poi la lunga trafila in serie D con Arzanese, Sorrento, Viareggio e Sarnese; fuori regione, le esperienze con Villafranca, Città di Anagni e Rieti, prima della tappa di Ardea a dicembre.

Il volto nuovo è quello di Antonio Calvanese. Difensore centrale di piede mancino, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in serie D Aversa Normanna, Frattese, Nocerina e Nola. per lui anche un biennio in C (tra il 2017 e il 2019) con il Rende.