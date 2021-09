Portici avanti in Coppa Italia: 2-0 alla Mariglianese al San Ciro

Buona la prima per il Portici, che al San Ciro supera la neopromossa Mariglianese per 2-0, accedendo così al primo turno di Coppa Italia (foto Us Mariglianese). Decidono il match le reti di Manfrellotti e Pisani, a segno entrambi nel secondo tempo. Ad attendere gli azzurri di Sarnataro c’è adesso la Cavese, che nella gara d’esordio al Simonetta Lamberti ha superato di misura il San Giorgio.

Al San Ciro finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco. Portici un tantino sottotono nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco, in cui è la Mariglianese a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, sventate da un attento e decisivo Della Valle.

Altra storia nella ripresa. I padroni di casa guadagnano progressivamente campo e al 18’ rompono l’equilibrio con Manfrellotti, che realizza l’1-0 dagli undici metri. La Mariglianese prova a riprenderla e al minuto 34 sfiora il pari con Francesco Esposito, la cui conclusione si stampa però sulla traversa. Nel finale, il raddoppio di Pisani, che blinda successo e passaggio di turno.