Portici avanti in Coppa: Barletta ripreso allo scadere, i rigori premiano gli azzurri

Buona la prima per il Portici al San Ciro. Gli azzurri staccano il pass per il secondo turno di Coppa Italia superando ai rigori il Barletta: 1-1 il risultato al termine dei 90 minuti regolamentari, poi la sequenza dei tiri dagli undici metri. Decisivo l’errore del pugliese Russo, per il portici tutti a segno i tiratori: Festa, Tarallo, Riccio, Bofus e Silvestre.

È di marca pugliese la prima occasione da gol, confezionata da Loiodice su calcio piazzato: efficace la risposta coi pugni di Schaeper. Sul fronte opposto cicca clamorosamente in area Maravolo. Il Barletta la sblocca nella ripresa, al minuto 20: micidiale la conclusione dalla distanza di Loiodice, su cui nulla può Schaeper (foto Asd Barletta 1922). Ospiti a un passo dal raddoppio al 37’, quando il palo dice di no a Lavopa. Poi, allo scadere, la zampata di Festa che vale l’1-1. Si va quindi ai rigori, che premiano gli azzurri.