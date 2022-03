Portici beffato allo scadere: pari al San Ciro col Santa Maria

Finisce in parità il derby del San Ciro fra Portici e Santa Maria. Un pari dal retrogusto decisamente amaro per gli azzurri di Sarnataro, che anche stavolta incassano la beffa ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Silvestre porta in avanti i padroni di casa ad inizio ripresa, Gabionetta li riprende al minuto 43. Dopo due sconfitte consecutive il Portici riprende comunque a muovere la classifica, portando a 10 le lunghezze di vantaggio sui playout; due punti più avanti i cilentani.

Il Portici termina la prima frazione di gioco in dieci uomini: corre il 42’ quando Manfrellotti rimedia il rosso, costringendo i suoi a disputare l’intera frazione di gioco in inferiorità numerica. Otto minuti del secondo tempo e Silvestre – sugli sviluppi di una punizione di Castagna – realizza di testa l’1-0. Al minuto 43, poi, la punizione di Gabionetta che fredda Zizzania per il definitivo 1-1. Amarezza ulteriore per gli azzurri, che terminano la gara in nove uomini per l’espulsione di Calvanese: assenze pesanti per mister Sarnataro, dunque, in vista della prossima trasferta di Lamezia.