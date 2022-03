Portici beffato nell'extra time: Gagliardi fa volare la Gelbison

Si ferma il Portici dopo due vittorie consecutive. Al San Ciro passa la capolista Gelbison con una rete nell’extra time di Gagliardi (foto ufficio stampa Portici). I cilentani si confermano leader del girone a +4 sulla Cavese, mentre per il Portici la sconfitta, per quanto amara e beffarda, è tutto sommato indolore, dal momento che il vantaggio sui playout resta di nove lunghezze.

Iniziativa azzurra – Prima della gara, l’annuncio dell’iniziativa cui il club azzurro ha aderito a sostegno della popolazione ucraina, affiancando la Conadi (organizzazione non governativa per l’infanzia) e l’Amministrazione comunale nella raccolta di indumenti destinati «ai bambini colpiti da questa terribile guerra, riempendo un pullman partito da Portici e destinato all’Ucraina».

La gara – La prima frazione di gioco vive di un unico sussulto. Arriva alla mezz’ora, quando Maranzino ci prova su punizione dal limite: velenosa la sua pennellata, che si stampa sul palo. Per i cilentani ci prova allo scadere della prima frazione Pipolo: alta sulla traversa la sua conclusione dalla distanza.

Di ben altra intensità la seconda frazione di gioco. Gelbison subito pericolosa con Oggiano che, dal versante destro, salta un difensore e serve Pipolo, che difetta però in fase di finalizzazione. Cilentanti di nuovo pericolosi con una pregevole combinazione Oggiano-Khoris, con quest’ultimo pescato però in fuorigioco. Alla mmezz’ora ci prova Manfrellotti di destro, senza però inquadrare lo specchio. Una manciata di minuti più tardi, invece, decisivo il portiere ospite sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Nel corso dell’ultimo minuto di recupero, poi, il sinistro diretto all’angolino di Gagliardi che fa volare la Gelbison e beffa – amaramente – l’undici azzurro.