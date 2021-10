Il Portici ci ha preso gusto, 2-0 al Biancavilla e punteggio pieno

Terzo successo consecutivo per il Portici, che al San Ciro batte anche il Biancavilla nel segno di Romano e Filogamo. Gli azzurri, che si ritrovano a vivere da protagonisti quest’avvio di stagione, viaggiano a punteggio pieno a braccetto con Cavese, San Luca e Paternò.

Gli azzurri archiviano la pratica Biancavilla con un gol per tempo. Azzurri in vantaggio – alla mezz’ora – al primo vero affondo: Manfrellotti pennella per Romano, che di testa fa 1-0. Elefante sfiora poi il raddoppio su punizione. Sta tutta qui la prima frazione di gioco. Nella ripresa succede poco o nulla. Il Biancavilla ci prova, ma senza troppa convinzione. Il Portici amministra e – in pieno recupero – trova il colpo del definitivo ko: il raddoppio porta la firma di Filogamo, in campo da una manciata di minuti.

Domenica gli azzurri saranno di scena a Castrovillari, corsaro a Lamezia Terme (3-1 il finale).