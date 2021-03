Portici, esordio ok per Mattiacci: Prisco stende il Brindisi allo scadere

Torna a vincere il Portici. Nel momento più difficile, dopo sei sconfitte consecutive. Dopo l’esonero di Panico, per giunta condito da un consistente carico di tensioni societarie. Nel recupero della 17esima giornata, gli azzurri, guidati dal neo tecnico Mattiacci - fresco di tesseramento -, superano al San Ciro il Brindisi con una rete allo scadere di Umberto Prisco. Un successo che vale oro e che consente (complice il ko del Gravina a Sorrento) di agganciare il terzultimo posto, staccando i murgiani di due lunghezze e la Puteolana (ultima) di tre.

Al San Ciro sblocca De Luca – quando mancano cinque minuti al duplice fischio – sugli sviluppi di una rimessa laterale, con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Pareggia i conti il Brindisi nella ripresa con Panebianco, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Il gol vittoria arriva nel corso del secondo minuto di recupero, sugli sviluppi di una punizione di Nappo che, complice una deviazione, si stampa sulla traversa: Prisco è proprio lì e non deve far altro che depositare in rete di testa.

Ieri ha diretto il suo primo allenamento al San Ciro, quest’oggi l’esordio vincente in panchina. È Alessandro Mattiacci – alla sua seconda esperienza sulla panchina azzurra – il successore di mister Panico. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, che avverrà – con ogni probabilità – contestualmente a quello del nuovo assetto societario: dei cinque soci in carica, resteranno alla guida del Portici i tre nomi “storici”, Ragosta, Giudizioso e Noia (che ad inizio settimana aveva diramato un comunicato al vetriolo, accennando a posizioni fortemente divergenti tra vecchia e nuova componente dirigenziale proprio a proposito della guida tecnica). Lasceranno invece la compagine azzurra De Luca e Iacono, che avevano fatto il proprio ingresso in società ad inizio stagione.