Ieri l’esonero a sorpresa di Mauro Chianese, proprio nel cuore della settimana che conduce alla proibitiva gara del Trastevere Stadium. Quest’oggi la decisione del Portici di optare per una soluzione interna. Per il momento. La guida tecnica della prima squadra è stata infatti affidata al responsabile tecnico della formazione juniores, Alessandro Mattiacci. Tutto lascia intendere che si tratterà però di una soluzione assolutamente temporanea. A Mattiacci, giovane allenatore, toccherà insomma traghettare gli azzurri fino a che il club non scioglierà ogni riserva circa la nuova guida tecnica. Che potrebbe rispondere al nome di Pompilio Cusano, reduce da una difficile esperienza – poi bruscamente interrotta – sulla panchina della Sarnese. Nel frattempo, però, due delicati appuntamenti per il giovane Portici: prima la sfida capitolina contro il Trastevere, poi quella del San Ciro contro l’Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA