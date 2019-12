Piccolo passo in avanti per il Portici, che torna con un punto da Ladispoli e continua a muovere la classifica dopo il successo interno di sette giorni fa ai danni dell’Aprilia. Azzurri sempre sestultimi, a braccetto a quota 14 con Budoni e Lanusei.

Allo stadio Angelo Sale la sblocca Guarracino al quarto d’ora: l’attaccante, lanciato da Albanese, supera un difensore e deposita in rete con un velenoso sinistro. La reazione dei padroni di casa c’è ed è anche piuttosto insidiosa, ma il portierino vesuviano Torino prima dice di no a Fagioli e poi sventa – nel finale di frazione – un pericoloso colpo di testa ravvicinato.

Emozioni forti nella ripresa. Prima la traversa del Ladispoli direttamente su punizione, poi il salvataggio sulla linea su conclusione di Importa, ottimamente lanciato da Onda. Al 34’ il pari del Ladispoli targato Di Mario.

E domenica, scontro diretto in chiave salvezza: al San Ciro arriva il Budoni. Un eventuale successo consentirebbe agli azzurri di staccare la zona rossa e di tirare una consistente boccata d'ossigeno. © RIPRODUZIONE RISERVATA