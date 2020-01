Un successo che vale oro. Il Portici si aggiudica lo scontro diretto di Lanusei e compie un significativo balzo in avanti in classifica, staccando Vis Artena e Nuova Florida – sestultime – di tre lunghezze.

Vittoria in rimonta per gli azzurri, che si ritrovano sotto dopo appena cinque minuti per effetto della rete realizzata da Ladu dagli undici metri. Occasione d’oro per il Portici al minuto 21, quando il direttore di gara sanziona con il penalty un intervento ai danni di Mauro: sul dischetto si porta Orlando, che si fa però ipnotizzare dall’estremo difensore di casa. Il pari azzurro arriva alla mezz’ora con Grieco, al tiro dopo un’efficace combinazione con Improta: stavolta nulla può La Gorga, che allo scadere della frazione si supera sulla velenosa conclusione di Onda.

Nella ripresa, gara sostanzialmente bloccata: troppo importante la posta in palio per le due compagini, chiamate categoricamente a far punti per staccarsi dalla zona rossa della classifica. L’equilibrio salta al minuto 37, quando D’Acunto – ottimamente imbeccato da Arpino – trova il varco giusto e firma il sigillo che vale il blitz. © RIPRODUZIONE RISERVATA