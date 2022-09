Portici caparbio: Palmese ripresa allo scadere, 2-2 al San Ciro

Un punto all’esordio in campionato per il Portici, che impatta al San Ciro con la Palmese: 2-2 il finale, agguantato al fotofinish dagli azzurri di Sarnataro.

Il derby si sblocca al minuto 37 nel segno di Amato, che firma il vantaggio dei padroni di casa. La reazione della Palmese è veemente e – nel giro di sei minuti – letteralmente travolge gli azzurri. Tre minuti ed Alllegra ristabilisce l’equilibrio, altri tre e Puntoriere ribalta – dagli undici metri – lo svantaggio iniziale: perfetta la sua esecuzione per il 2-1 ospite.



La Palmese potrebbe virtualmente chiuderla al minuto 27 della ripresa, quando Puntoriere ha la seconda possibilità di giornata dal dischetto: stavolta però l’esecuzione è da dimenticare. Ne approfitta il Portici, che non demorde e – al 44’ – riacciuffa il pari con Boufous, a segno con una chirurgica conclusione per il definitivo 2-2.